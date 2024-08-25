Бывший игрок ЦСКА Швед оценил уровень чемпионата Китая

Российский разыгрывающий «Шаньси Лунгс» Алексей Швед оценил уровень чемпионата Китая.

«Нормальный уровень, поднимается. Легионеры там сильные приезжают. За этот сезон поменяли, убрали 39 легионеров. Если тебя убирают, обычно ты не возвращаешься потом», — сказал Швед на YouTube-канале «Виктор Павленко».

Напомним, Швед выступает в китайской лиге с 2023 года. В прошлом сезоне он был игроком ЦСКА. О его уходе из московской команды стало известно в начале августа прошлого года. В рамках Единой лиги ВТБ прошлого сезона Швед набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч.

В чемпионате Китая у Алексея следующие статистические показатели в среднем за игру: 16 очков, шесть подборов и 9,3 передачи.