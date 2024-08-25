Швед — о китайских фанатах: вы едете, и вам стучат в машину, это кайф

35-летний разыгрывающий «Шаньси Лунгс» Алексей Швед рассказал об отношениях с фанатами в Китае.

«Вообще это лучшие болельщики в лиге. То есть у нас почти всегда был полный стадион, они были очень громкие, всегда суперподдерживали. После игры выходишь, там включали «Калинку-малинку», когда я забрасывал, «Москоу-Москоу». Ну, разные штуки, они даже спрашивали там, что ты хочешь включить. Я говорю: «Ребята, вы так классно всё делаете, сами разберётесь. Вы знаете все русские песни!»

Даже на русском пытались со мной говорить. После игры идёшь, ещё час фотографируешься, и то, после часа к тебе уже несколько человек охраны подходят, просто убирают людей, и тебя быстро в машину. А потом вы едете, и тебе ещё стучат в машину, это кайф вообще, классные ощущения», — сказал Швед на YouTube-канале «Виктор Павленко».