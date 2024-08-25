Тренер сборной России — о составе: возрастных игроков больше приглашать не буду

52-летний баскетбольный главный тренер сборной России серб Зоран Лукич рассказал о дальнейших планах национальной команды.

«Будем работать, но в основном будем работать с молодыми игроками. Группу возрастных игроков больше приглашать не буду. Почему — это неважно. Фамилии тоже не назову. Мне интересно посмотреть других молодых людей, дать им шанс. Мы разговаривали с Андреем Геннадьевичем [Кириленко]. Игр сборной не будет до конца сезона, поэтому надо это использовать.

В конце октября я полечу в США, сам пока не знаю точно куда. Там есть группа из шести-семи игроков, выступающих в студенческом баскетболе. Хочу встретиться с ними, поговорить. К сожалению, называть их имена не могу, они были приглашены на летние сборы, но не прилетели.

Очень жаль, что [Максим] Огарков сегодня выглядел трусливо. Ну, окей, давайте спишем, что это молодой 18-летний пацан. Первый раз такая ситуация. Он даже в своём клубе не получал такой возможности. Поэтому я не боюсь, что у него не получилось. Просто игроки не могут расти на скамейке, махать полотенцем и развиваться. Это тяжело, но это прекрасный опыт», — передаёт слова Лукича корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.