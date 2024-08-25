Алексей Швед рассказал, как играл с травмой и побил рекорд в Китае

Российский разыгрывающий «Шаньси Лунгс» Алексей Швед рассказал, что ему удалось побить рекорд по трёхочковым в Китае, играя с травмой.

«Я вышел в плей-офф с травмой, в принципе, потому что была встреча, которую нужно было играть, и я пропустил первую половину и всё это время крутил велосипед. Потому что сказал тренеру: «Вы играйте, и если что-то пойдёт не так, то я здесь». Потом вышел и сыграл всю вторую половину, в этом матче я побил рекорд лиги по трёхочковым за четверть в Китае, я забил шесть за четверть», — сказал Швед на Youtube-канале «Виктор Павленко».

Напомним, Алексей Швед выступает в китайской лиге с 2023 года. В прошлом сезоне он был игроком ЦСКА. О его уходе из московской команды стало известно в начале августа прошлого года. В рамках Единой лиги ВТБ прошлого сезона Швед набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч.