Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Швед ответил, были ли у него предложения от клубов Единой лиги

Швед ответил, были ли у него предложения от клубов Единой лиги
Комментарии

Российский разыгрывающий «Шаньси Лунгс» Алексей Швед рассказал, что не получал предложения от клубов Единой лиги ВТБ на протяжении двух лет.

«Нет, из Единой лиги ВТБ не было предложения уже два года, поэтому мы разговариваем с Китаем и с другими лигами», — сказал Швед на Youtube-канале «Виктор Павленко».

Напомним, Алексей Швед выступает в китайской лиге с 2023 года. В прошлом сезоне он был игроком ЦСКА. О его уходе из московской команды стало известно в начале августа прошлого года. В рамках Единой лиги ВТБ прошлого сезона Швед набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч.

В чемпионате Китая у Алексея следующие статистические показатели в среднем за игру: 16 очков, шесть подборов и 9,3 передачи.

Сейчас читают:
Алексей Швед рассказал, как играл с травмой и побил рекорд в Китае
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android