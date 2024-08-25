Швед ответил, были ли у него предложения от клубов Единой лиги

Российский разыгрывающий «Шаньси Лунгс» Алексей Швед рассказал, что не получал предложения от клубов Единой лиги ВТБ на протяжении двух лет.

«Нет, из Единой лиги ВТБ не было предложения уже два года, поэтому мы разговариваем с Китаем и с другими лигами», — сказал Швед на Youtube-канале «Виктор Павленко».

Напомним, Алексей Швед выступает в китайской лиге с 2023 года. В прошлом сезоне он был игроком ЦСКА. О его уходе из московской команды стало известно в начале августа прошлого года. В рамках Единой лиги ВТБ прошлого сезона Швед набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч.

В чемпионате Китая у Алексея следующие статистические показатели в среднем за игру: 16 очков, шесть подборов и 9,3 передачи.