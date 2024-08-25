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Алексей Швед объяснил, что для него значит баскетбол сейчас

Алексей Швед объяснил, что для него значит баскетбол сейчас
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Российский разыгрывающий «Шаньси Лунгс» Алексей Швед объяснил, что для него значит баскетбол сейчас.

«Удовольствие, я не знаю, вроде бы люди уже там 35−36 лет не хотят играть и в принципе я тоже мог бы не играть, но мне просто нравится и у меня есть силы, я серьёзно всегда готовлюсь.

В этом году я перешёл чуть на другую программу, раньше я мог отдыхать там месяц, например, а сейчас я два дня отдохнул после сезона, уже на третий пошёл в тренажёрный зал, потому что мне нельзя было бегать, у меня была травма ноги, месяц нужно было лечиться, но я ходил в тренажёрку», — сказал Швед в видео на Youtube-канале «Виктор Павленко».

Напомним, Алексей Швед выступает в китайской лиге с 2023 года. В прошлом сезоне он был игроком ЦСКА. О его уходе из московской команды стало известно в начале августа прошлого года. В рамках Единой лиги ВТБ прошлого сезона Швед набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч.

В чемпионате Китая у Алексея следующие статистические показатели в среднем за игру: 16 очков, шесть подборов и 9,3 передачи.

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