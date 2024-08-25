Леброн поздравил американскую баскетболистку, чей номер вывели из обращения клубом WNBA

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил экс-баскетболистку WNBA (Женской национальной баскетбольной ассоциации) Майю Мур с тем, что её бывший клуб «Миннесота Линкс» вывел из обращения её игровой номер — 23.

«Поздравляю! Абсолютная легенда», — написал Леброн на своей странице в социальных сетях.

Майя Мур официально завершила карьеру в январе 2023 года. Американка выступала в составе «Миннесоты» с 2011 по 2018 года. И играя за «Линкс», Мур стала четырёхкратной чемпионкой WNBA (2011, 2013, 2015, 2017). В 2014-м году она была признана MVP лиги.

Майя является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. Кроме того, она успела выступить в России, где играла за клуб УГМК.