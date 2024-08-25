Член Зала славы Макгрэди не включил Леброна Джеймса в список выдающихся бомбардиров

45-летний известный американский бывший профессиональный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Трэйси Макгрэди назвал пятерых, по его мнению, лучших скореров за всю историю НБА, не включив в него самого результативного баскетболиста — Леброна Джеймса.

«Кто лучше скореры? Майкл Джордан, Коби Брайант, Кевин Дюрант, Кармело Энтони и Ти-Мак [Трэйси Макгрэди]», — приводит слова Макгрэди Fadeawayworld.

39-летний форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» в среднем за карьеру набирает 27,1 очка за игру. Он также весьма эффективен в реализации — 50,6% результативных бросков с игры за 21 сезон.

Леброн набирал в среднем не менее 25 очков за матч в течение 20 сезонов, что также является рекордом НБА. Кевин Дюрант, который есть в списке Макгрэди, занимает второе место с 15-ю такими сезонами.

Что касается Майкла Джордана, то он 10 раз становился самым результативным игроком сезона в НБА, набирая в среднем 30,1 очка за игру на протяжении карьеры.

Леброн победил в мини-соревновании по штрафным броскам: