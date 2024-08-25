Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Этот чёртов журналист». Демаркус Казинс вспомнил своё начальное пребывание в НБА

«Этот чёртов журналист». Демаркус Казинс вспомнил своё начальное пребывание в НБА
Комментарии

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс вспомнил о времени, проведённом в «Сакраменто Кингз» — его первой команде в североамериканской лиге.

«Я занимался семейными делами дома, и у моего брата тоже были свои проблемы. Этот чёртов журналист, Энди Феррило, будто поставил себе целью постоянно писать обо мне критические статьи.

Казалось, это была целая кампания, направленная на то, чтобы вытеснить меня из Сакраменто. У них была маленькая кампания, но это было нормально», — поделился Казинс во время подкаста тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.

На Филиппинах забросили первый 4-х очковый в истории баскетбола:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android