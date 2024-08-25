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Пирс объяснил, каким образом «Голден Стэйт» вновь может претендовать на чемпионский титул

Пирс объяснил, каким образом «Голден Стэйт» вновь может претендовать на чемпионский титул
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс считает, что у «Голден Стэйт Уорриорз» есть только один способ вновь претендовать на чемпионский титул. Для этого им нужно заполучить из «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«У них нет чемпионской команды. Я считаю, что единственный способ для «Голден Стэйт Уорриорз» вернуться туда, куда им нужно, — это найти способ заполучить Янниса», — приводит слова 46-летнего Пирса Fadeawayworld.

В прошлом сезоне тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо набирал в среднем 30,4 очка, делал 11,5 подбора, 6,5 передачи, 1,2 перехвата и 1,1 блока за матч. Он вошел в символическую первую сборную НБА и занял четвёртое место в голосовании за звание MVP. Он и Стефен Карри, который в среднем набирал 26,4 очка, 4,5 подбора, 5,1 передачи, 0,7 перехвата и 0,4 блока за матч, могли бы стать лучшим дуэтом в нынешней НБА.

Проблема, однако, в том, что восьмикратный участник Матча всех звёзд связан контрактом с «Милуоки Бакс» до конца сезона 2027/2028, а выкупить его реально только за очень большие деньги.

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