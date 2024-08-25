Новичок ЦСКА Алекса Аврамович прибыл в Москву

29-летний атакующий защитник ЦСКА и национальной команды Сербии Алекса Аврамович прибыл в Москву. Об этом сообщил клуб в своём пресс-релизе, который был опубликован в официальном телеграм-канале армейцев.

«25 и 26 августа защитник нашей команды и сборной Сербии, получивший дополнительный отдых после завоевания бронзы на Олимпиаде в Париже, проходит медицинское обследование в GMS Clinic, а 27 августа подключится к тренировочному процессу. Добро пожаловать в Москву, Алекса!» — сказано в пресс-релизе.

Фото: Пресс-служба ПБК ЦСКА

Фото: Пресс-служба ПБК ЦСКА

Напомним, 10 августа, в матче за бронзу на летних Олимпийских играх в Париже сборная Сербии победила представителей Германии со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20). Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси). Аврамович набрал в матче 13 очков.