Лукич посетит США и предложит россиянам, выступающим в NCAA, играть в составе сборной РФ

52-летний главный тренер мужской сборной России серб Зоран Лукич сообщил, что собирается в октябре встретиться с российскими баскетболистами, которые выступают в NCAA (Национальной ассоциации студенческого спорта), и предложить им выступать в составе национальной команды.

«В ноябре там начинается сезон, и в октябре я планирую съездить в США. Там 6-7 [российских] игроков, и с ними надо лично поговорить, понять, в какой степени мы можем рассчитывать на них. Мы и так на связи, но надо лично разговаривать», — приводит слова Лукича ТАСС.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Лукич занимал пост главного тренера клуба «Пари Нижний Новгород». Под руководством Лукича команда в прошлом сезоне финишировала на 12-м месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и не попала даже в стадию плей-ин.

17 мая официально было объявлено, что Лукич покидает нижегородский клуб. Ему на смену пришёл Сергей Козин.