Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лукич посетит США и предложит россиянам, выступающим в NCAA, играть в составе сборной РФ

Лукич посетит США и предложит россиянам, выступающим в NCAA, играть в составе сборной РФ
Аудио-версия:
Комментарии

52-летний главный тренер мужской сборной России серб Зоран Лукич сообщил, что собирается в октябре встретиться с российскими баскетболистами, которые выступают в NCAA (Национальной ассоциации студенческого спорта), и предложить им выступать в составе национальной команды.

«В ноябре там начинается сезон, и в октябре я планирую съездить в США. Там 6-7 [российских] игроков, и с ними надо лично поговорить, понять, в какой степени мы можем рассчитывать на них. Мы и так на связи, но надо лично разговаривать», — приводит слова Лукича ТАСС.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Лукич занимал пост главного тренера клуба «Пари Нижний Новгород». Под руководством Лукича команда в прошлом сезоне финишировала на 12-м месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и не попала даже в стадию плей-ин.

17 мая официально было объявлено, что Лукич покидает нижегородский клуб. Ему на смену пришёл Сергей Козин.

Материалы по теме
Тренер сборной России — о составе: возрастных игроков больше приглашать не буду
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android