Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вучевич: Йокич прямо сейчас лучший игрок в мире. Он единственный в своём роде

Вучевич: Йокич прямо сейчас лучший игрок в мире. Он единственный в своём роде
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой «Чикаго Буллз» Никола Вучевич дал высокую оценку лидеру команды «Денвер Наггетс» Николе Йокичу.

«Судя по тому, что он до сих пор демонстрирует на площадке, Йокич определённо входит в число лучших игроков в истории этого спорта. На его счету уже есть: три титула MVP, чемпионство в НБА, выступления на Матче всех звёзд и прочее. Его резюме уже приводит в восторг, хотя ему предстоит сделать ещё очень многое. Конечно, когда Никола объявит об уходе на пенсию, то он действительно встанет в один ряд с лучшими игроками в истории. Может быть, ему окажут честь и огласят лучшим центровым в истории. Вопрос только в том, как долго Йокич собирается играть.

Чем дольше он это делает, тем более глубокий след оставит, который мало кому удастся превзойти. Прямо сейчас Никола лучший игрок в мире, а когда закончит, то станет одним из величайших. Йокич — единственный в своём роде. Вы можете создать команду, которая будет конкурировать с ним. Но ни у кого не получится делать то, что делает он», — приводит слова Вучевича портал Eurohoops.

Материалы по теме
Ноа Лайлз не признал очередного игрока НБА. Ранее он заявил, что не знает, кто такой Йокич
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android