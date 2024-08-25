Вучевич: Йокич прямо сейчас лучший игрок в мире. Он единственный в своём роде

Центровой «Чикаго Буллз» Никола Вучевич дал высокую оценку лидеру команды «Денвер Наггетс» Николе Йокичу.

«Судя по тому, что он до сих пор демонстрирует на площадке, Йокич определённо входит в число лучших игроков в истории этого спорта. На его счету уже есть: три титула MVP, чемпионство в НБА, выступления на Матче всех звёзд и прочее. Его резюме уже приводит в восторг, хотя ему предстоит сделать ещё очень многое. Конечно, когда Никола объявит об уходе на пенсию, то он действительно встанет в один ряд с лучшими игроками в истории. Может быть, ему окажут честь и огласят лучшим центровым в истории. Вопрос только в том, как долго Йокич собирается играть.

Чем дольше он это делает, тем более глубокий след оставит, который мало кому удастся превзойти. Прямо сейчас Никола лучший игрок в мире, а когда закончит, то станет одним из величайших. Йокич — единственный в своём роде. Вы можете создать команду, которая будет конкурировать с ним. Но ни у кого не получится делать то, что делает он», — приводит слова Вучевича портал Eurohoops.