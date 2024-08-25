Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владислав Емченко объяснил, за счёт чего удалось перехватить инициативу в матче с «Пармой»

Владислав Емченко объяснил, за счёт чего удалось перехватить инициативу в матче с «Пармой»
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» и мужской сборной России Владислав Емченко поделился мнением насчёт сегодняшнего матча с «Пармой» (87:80), который состоялся в рамках турнира «Кубок дружбы — 2024».

Fonbet Кубок Дружбы . Кубок Дружбы
25 августа 2024, воскресенье. 12:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
80 : 87
Россия

— Сборная России выиграла заключительную четверть сегодняшнего матча со счётом 25:12. За счёт чего удалось перевернуть ход игры?
— Мы довольно неплохо провели первую половину. Потом то ли устали, то ли как-то остановились – начали медленно двигать мяч, принимать глупые решения, в защите играть спустя рукава, и «Парма» нас догнала. Но в третьей четверти собрались, началась равная игра, стало интересно. Нам удалось выйти на пару открытых бросков, которые мы реализовали, отзащищаться в каких-то моментах, вот так и выиграли, — сказал Емченко в интервью пресс-службе клуба.

Материалы по теме
Президент РФБ Кириленко оценил выступление сборной России на «Кубке Дружбы»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android