Владислав Емченко объяснил, за счёт чего удалось перехватить инициативу в матче с «Пармой»

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» и мужской сборной России Владислав Емченко поделился мнением насчёт сегодняшнего матча с «Пармой» (87:80), который состоялся в рамках турнира «Кубок дружбы — 2024».

— Сборная России выиграла заключительную четверть сегодняшнего матча со счётом 25:12. За счёт чего удалось перевернуть ход игры?

— Мы довольно неплохо провели первую половину. Потом то ли устали, то ли как-то остановились – начали медленно двигать мяч, принимать глупые решения, в защите играть спустя рукава, и «Парма» нас догнала. Но в третьей четверти собрались, началась равная игра, стало интересно. Нам удалось выйти на пару открытых бросков, которые мы реализовали, отзащищаться в каких-то моментах, вот так и выиграли, — сказал Емченко в интервью пресс-службе клуба.