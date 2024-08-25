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Владислав Емченко: во время игры не слежу, сколько набрал очков

Владислав Емченко: во время игры не слежу, сколько набрал очков
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Защитник сборной России Владислав Емченко прокомментировал признание его лучшим атакующим игроком Кубка Дружбы – 2024.

«Конечно, это приятно. Но главное, что сборная выиграла все эти четыре матча. Команда для меня всегда важнее любых индивидуальных наград.

Лучший ли это мой матч в составе сборной? Не сказал бы. Для меня лучший матч – тот, который сейчас. Во время игры я не слежу, сколько очков набрал. Главная задача, чтобы команда победила. К тому же 17 очков за сборную я уже набирал – в феврале 2022-го, против Нидерландов. Это был мой второй матч за национальную команду. И, кстати, я тогда тоже четыре трёхочковых забил, как и сегодня», — приводит слова Емченко пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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