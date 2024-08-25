Гилберт Аренас: предпочёл бы игрока с мастерством, а не с высоким IQ

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас рассказал, что предпочёл бы выбрать игрока с врождённым мастерством, а не высоким игровым IQ.

«Вы должны понимать, что у вас настоящий природный талант. Это просто настоящие спортсмены, они просто бегают и прыгают. И выбирая между атлетичностью и баскетбольным IQ, я бы выбрал кого-то вроде Джавэйла Макги, поскольку могу обучить его, обучить фундаментальным основам. Если взять того же Кайла Андерсона, то у тебя не получится сделать его атлетичным. Неважно, кто будет стоять напротив, он будет делать шоу. Но выставите парня с высоким IQ против толпы болванов и он тоже будет выглядеть глупо», — приводит слова Аренаса портал Fadeaway World.