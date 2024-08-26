Патрик Беверли: я хочу полного доминирования с «Хапоэлем»

36-летний защитник «Хапоэля» Тель-Авив Патрик Беверли рассказал об амбициях в составе своей новой команды.

«Я хочу полного доминирования. Хочу стать чемпионом Евролиги. А чтобы стать чемпионом Евролиги, нужно стать чемпионом Еврокубка», — сказал Беверли в видео на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, израильский клуб в сезоне-2024/2025 примет участие в розыгрыше Еврокубка, второго дивизиона баскетбольной Евролиги. Победитель Еврокубка получает место в следующем розыгрыше Евролиги.

В сезоне-2009/2010 Патрик Беверли играл в финальном матче Финала четырёх в составе «Олимпиакоса». В 2011-2012 годах он был игроком «Спартака» из Санкт-Петербурга, в составе которого был участником Финала четырёх Кубка Европы 2011/2012. В Единой лиге ВТБ команда дошла до стадии четвертьфинала. С 2013 по 2024 год Патрик играл в НБА, где его последним клубом был «Милуоки Бакс».