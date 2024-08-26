Бронни провёл индивидуальную тренировку под руководством тренера в преддверии сезона НБА

Атакующий защитник и новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс принял участие в индивидуальном тренировочном процессе под руководством тренера. В частности, 19-летний баскетболист и старший сын звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса отрабатывал броски после дриблинга.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Напомним, «Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса под общим 55-м номером на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). После чего атакующий защитник принял участие в Летней лиге НБА, где с первых матчей встретился с определёнными трудностями. Затем Джеймс-младший смог набрать как минимум 12 очков в каждой из последних двух игр.

Более того, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. В итоге молодой баскетболист был вынужден пропустить начало баскетбольного сезона в NCAA в составе университета Южной Калифорнии.