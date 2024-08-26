Игрок клуба НБА — о Бронни: когда выходили из автобуса у отеля, нас встречали 250 человек

Защитник Кайл Мангас, недавно подписавший негарантированное соглашение с «Индианой Пэйсерс», поделился своим мнением об атакующем защитнике и новичке «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймсе. В частности, Мангас отметил, как старший сын Леброна Джеймса справлялся с давлением в ходе недавней Летней лиги НБА.

«Вокруг него столько внимания со стороны СМИ. Когда мы выходили из автобуса у отеля, нас встречали 250 человек, которые ждали, чтобы снять, как он войдёт в отель.

Трудно представить, как ребёнку приходится справляться с таким давлением и публичностью. Иногда от этого действительно сложно убежать. Но, судя по тому, что я видел, он справился с этим довольно хорошо», — сказал Мангас во время подкаста Locked On Pacers.

Бронни Джеймс в двусторонке во время межсезонья НБА: