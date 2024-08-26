«Это много значит». Алекс Карузо рассказал, каким образом Леброн Джеймс повлиял на него

Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Алекс Карузо высказался о влиянии звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса на его карьеру. Отметим, что и Карузо, и Джеймс одновременно выступали за «Лейкерс» с 2018 по 2021 год.

«Поддержка Леброна Джеймса придала мне уверенности. Это много значит, когда это приходит от человека его уровня. Это дало мне веру в себя и убеждение, что я на правильном пути.

Это помогло мне поверить в свои сильные стороны и в то, что они могут повлиять на исход матчей НБА. Моей мечтой всегда было быть на площадке в конце игры и иметь шанс выиграть», — рассказал Карузо на канале TexAgs в YouTube.

Леброн Джеймс посетил концерт известной певицы Адель: