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«Это много значит». Алекс Карузо рассказал, каким образом Леброн Джеймс повлиял на него

«Это много значит». Алекс Карузо рассказал, каким образом Леброн Джеймс повлиял на него
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Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Алекс Карузо высказался о влиянии звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса на его карьеру. Отметим, что и Карузо, и Джеймс одновременно выступали за «Лейкерс» с 2018 по 2021 год.

«Поддержка Леброна Джеймса придала мне уверенности. Это много значит, когда это приходит от человека его уровня. Это дало мне веру в себя и убеждение, что я на правильном пути.

Это помогло мне поверить в свои сильные стороны и в то, что они могут повлиять на исход матчей НБА. Моей мечтой всегда было быть на площадке в конце игры и иметь шанс выиграть», — рассказал Карузо на канале TexAgs в YouTube.

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