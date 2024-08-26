Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это чушь». Виталий Фридзон объяснил, почему четырёхочковые броски не нужны баскетболу

«Это чушь». Виталий Фридзон объяснил, почему четырёхочковые броски не нужны баскетболу
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний российский баскетболист, являющийся бронзовым призёром Олимпийских игр, Виталий Фридзон резко высказался относительно введения четырёхочковых бросков. По его мнению данное решение не получит поддержку в европейских лигах и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Это чушь, баскетболу это не нужно. Игра сильно изменится, думаю, в Европе и НБА такого не произойдёт. Филиппинская лига же просто захотела напомнить о себе. Никто о них не слышал, а теперь только и разговаривают из-за этих четырёхочковых», — приводит слова Виталия ТАСС.

Напомним, Филиппинская баскетбольная ассоциация стала первой в мире, внедрившей подобное правило на профессиональном уровне. А несколько дней назад в рамках этой организации был реализован первый четырёхочковый бросок.

Сейчас читают:
НБА — приготовиться? Впервые в истории баскетбола реализовали четырёхочковый
НБА — приготовиться? Впервые в истории баскетбола реализовали четырёхочковый
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android