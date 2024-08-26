«Это чушь». Виталий Фридзон объяснил, почему четырёхочковые броски не нужны баскетболу

38-летний российский баскетболист, являющийся бронзовым призёром Олимпийских игр, Виталий Фридзон резко высказался относительно введения четырёхочковых бросков. По его мнению данное решение не получит поддержку в европейских лигах и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Это чушь, баскетболу это не нужно. Игра сильно изменится, думаю, в Европе и НБА такого не произойдёт. Филиппинская лига же просто захотела напомнить о себе. Никто о них не слышал, а теперь только и разговаривают из-за этих четырёхочковых», — приводит слова Виталия ТАСС.

Напомним, Филиппинская баскетбольная ассоциация стала первой в мире, внедрившей подобное правило на профессиональном уровне. А несколько дней назад в рамках этой организации был реализован первый четырёхочковый бросок.