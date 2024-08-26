Мама Стефена Карри рассказала, как болельщики выкрикивают оскорбления в адрес игроков НБА

58-летняя Соня Карри, которая является матерью разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, поделилась мнением о действиях фанатов НБА во время того, как её сын играет в баскетбол.

«Хуже всего на трибунах, когда люди выкрикивают оскорбительные вещи в адрес ваших детей. До определённого момента ты думаешь: «Они просто оставят это в покое». Но потом они становятся очень противными, а потом встают прямо у тебя за спиной.

Моя мама… эта игра в Кливленде, тогда они говорили то же самое, зная, что она его бабушка. Моя мама не умеет держать язык за зубами, и охранникам пришлось подойти, потому что она бы точно ввязалась в драку. Я даже не шучу, она бы дралась», — сказала Соня Карри в подкасте с Люсиель О’Нил — мамой Шакила О’Нила.