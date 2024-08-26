Вучевич считает, что игра в ФИБА стала бы сложнее в случае введения правил НБА

Центровой «Чикаго Буллз» Никола Вучевич заявил, что в ФИБА (Международная баскетбольная ассоциация) было бы сложнее играть в случае введения правил Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Во-первых, трёхочковая линия в НБА на полметра дальше, что в баскетболе немало. Три секунды в защите — тоже большое дело. Если бы они играли по правилам НБА, то [сборная] США была бы ещё сильнее», — приводит слова Николы портал Meridian Sports.

Напомним, Вучевичу 33 года. Он начал выступать в составе «Чикаго Буллз» с сезона-2020/2021. В минувшем сезоне НБА Никола принял участие в 78 играх. В среднем за игру Вучевич набирал 18,1 очка, делал 10,6 подбора, отдавал 3,3 передачи, а также совершал 0,8 блок-шота.