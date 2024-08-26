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Журналист предположил, автором какого уникального достижения станет Виктор Вембаньяма

Журналист предположил, автором какого уникального достижения станет Виктор Вембаньяма
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Журналист Bleacher Report Грант Хьюз предположил, автором какого уникального достижения может стать центровой «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма.

«Вемби близок к тому, чтобы собрать максимальное комбо. Я имею в виду, что он может быть признан MVP лиги по итогу сезона, включён в состав символической сборной НБА, а также стать лучшим оборонительным игроком года», — приводит слова Хьюза портал Bleacher Report.

Напомним, в минувшем сезоне Вембаньяма принял участие в 71 матче. В среднем за встречу французский игрок набирал 21,4 очка, делал 10,6 подбора, отдавал 3,9 передачи, а также совершал 3,6 блок-шота и 1,2 перехвата. Ранее портал ESPN предсказал Виктору Вембаньяме две награды в следующем сезоне НБА.

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