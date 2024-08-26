Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я подумал: «Конец». Экс-игрок НБА рассказал, как чуть не погиб, став целью преступников

«Я подумал: «Конец». Экс-игрок НБА рассказал, как чуть не погиб, став целью преступников
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эндрэй Блатч рассказал о том, как в него стреляли после драфта 2005 года, когда он был выбран «Вашингтон Уизардс» под 49-м номером.

«Меня ранили в первые месяцы — до начала тренировочного лагеря. Они пытались ограбить машину. Всё, что я помню, это как я оглянулся и увидел тот фургон, полный людей в масках. Я подумал: «Конец», — рассказал Блатч во время подкаста Дуайта Ховарда.

Отметим, что Эндрэй, которому на данный момент 38 лет, играл преимущественно на позиции тяжёлого форварда. В составе «Вашингтона» Блатч провёл семь сезонов, набирая в среднем 9,9 очка и делая 5,4 подбора. Затем форвард отыграл два сезона за «Бруклин Нетс».

Сейчас читают:
Скоро США придёт конец. Олимпиада показала, что закат эпохи доминирования уже скоро
Скоро США придёт конец. Олимпиада показала, что закат эпохи доминирования уже скоро
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android