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«Не сдавайся, брат!» Чемпион НБА обратился к Леброну, чей сын стал игроком «Лейкерс»

«Не сдавайся, брат!» Чемпион НБА обратился к Леброну, чей сын стал игроком «Лейкерс»
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Салли обратился к лёгкому форварду и лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джемсу, чей сын Бронни играет вместе с ним в одной команде.

«Если бы мой отец имел власть, если бы он был ведущим бомбардиром, если бы он мог взять на себя снижение зарплаты, чтобы я получил свой чек, — это не похоже ни на какой другой бизнес. Послушай меня, Брон. Никогда не сдавайся, брат!» — приводит слова Джона портал TMZ.

Напомним, в минувшем сезоне НБА Леброн Джеймс принял участие в 72 играх. В среднем за матч Джеймс набирал 25,6 очка, делал 7,3 подбора, а также отдавал 8,3 передачи и делал 1,3 перехвата. Ранее Алекс Карузо рассказал, каким образом Леброн Джеймс повлиял на него.

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