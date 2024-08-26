«Не сдавайся, брат!» Чемпион НБА обратился к Леброну, чей сын стал игроком «Лейкерс»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Салли обратился к лёгкому форварду и лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джемсу, чей сын Бронни играет вместе с ним в одной команде.

«Если бы мой отец имел власть, если бы он был ведущим бомбардиром, если бы он мог взять на себя снижение зарплаты, чтобы я получил свой чек, — это не похоже ни на какой другой бизнес. Послушай меня, Брон. Никогда не сдавайся, брат!» — приводит слова Джона портал TMZ.

Напомним, в минувшем сезоне НБА Леброн Джеймс принял участие в 72 играх. В среднем за матч Джеймс набирал 25,6 очка, делал 7,3 подбора, а также отдавал 8,3 передачи и делал 1,3 перехвата. Ранее Алекс Карузо рассказал, каким образом Леброн Джеймс повлиял на него.