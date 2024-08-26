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Домантас Сабонис назвал игрока, чей переход в «Сакраменто» положительно повлияет на клуб

Домантас Сабонис назвал игрока, чей переход в «Сакраменто» положительно повлияет на клуб
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Литовский центровой Домантас Сабонис считает, что переход в «Сакраменто Кингз» лёгкого форварда Демара Дерозана положительно повлияет на клуб.

«В тот момент я был очень взволнован. Рад, что он здесь. Думаю, его присутствие заставит нас по-новому мыслить на площадке, двигаться. Мы привыкли играть в одном стиле, но он делает что-то на уровне Зала славы, и нам придётся приспосабливаться к этому», — приводит слова Сабониса портал The Sports Rush.

Напомним, экс-игрок «Чикаго Буллз» Демар Дерозан заключил трёхлетний контракт с «Сакраменто Кингз», по итогам которого должен будет получить около $ 70 млн. В минувшем сезоне Демар принял участие в 81 игре. В среднем за игру он набирал 24,0 очка, делал 4,3 подбора, а также отдавал 5,3 передачи.

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