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Гарнетт получил критику после того, как не включил суперзвезду в топ-3 лучших на Востоке

Гарнетт получил критику после того, как не включил суперзвезду в топ-3 лучших на Востоке
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт не включил лидера «Миулоки Бакс» Янниса Адетокунбо в тройку лучших игроков Восточной конференции.

«Вы не можете сказать об этом, поскольку там есть [Джоэл] Эмбиид и [Джейсон] Тейтум. Вероятно, Яннис четвёртый лучший игрок на Востоке», — приводит слова Гарнетта портал TotalProSports.

Вскоре фанаты в социальных сетях подвергли критике слова Гарнетта, не согласившись с его мнением.

«Яннис — лучший игрок лиги», — написал один из поклонников в социальной сети.

«Зачем вообще задавать Гарнетту реальный вопрос и ожидать беспристрастного ответа!?» — написал другой фанат.

«Яннис в свой выходной лучше Гарнетта в его абсолютно лучшей форме», — поделился фанат своими мыслями.

«Кевин боится, поскольку он никогда не был так хорош, как Яннис», — высказался другой поклонник.

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