Nike показала новые именные кроссовки Леброна Джеймса

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс получил от американской компании Nike новые тренировочные кроссовки. Пара будет называться Nike Lebron TR 1 и выполнена в цвете Smoke Gray, какой был у знаменитых кроссовок Air Max 95.

Фото: Nike

Фото: Nike

Фото: Nike

Фото: Nike

Ожидается, что кроссовки от Леброна выйдут осенью 2024 года. Обувь можно будет купить во всех фирменных магазинах Nike и тех, с кем сотрудничает американская компания. Цена на Lebron TR 1 составит $ 130.

В минувшем сезоне НБА 39-летний Джеймс в среднем набирал 25,7 очка, 7,3 подбора и 8,3 передачи, сыграв 71 матч регулярного чемпионата. «Лейкерс» пробились в плей-офф через турнир плей-ин, но уступили в первом раунде «Денвер Наггетс» — 1-4.

Напомним, Леброн в составе сборной США по баскетболу стал олимпийским чемпионом на Олимпиаде в Париже. В финале американцы обыграли хозяев турнира — Францию — со счётом 98:87.