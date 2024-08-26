Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Завершивший карьеру двукратный чемпион НБА рассказал о возможности выступления в Евролиге

Завершивший карьеру двукратный чемпион НБА рассказал о возможности выступления в Евролиге
Аудио-версия:
Комментарии

40-летний американский бывший профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового, двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» в 2012 и 2013 годах Крис Бош рассказал о возможности выступления в Евролиге.

«У меня на самом деле были предложения [от клубов] из Европы. Но пришло время уходить на пенсию. Я был не в том положении, чтобы ехать туда, переезжать с семьёй. Однако мне поступало несколько предложений. Они были не из Греции, а из Испании и Франции», — приводит слова Боша портал Basket News.

Напомним, Крису Бошу 40 лет. Он завершил карьеру в 2016 году, а с 2021 года является членом Зала славы баскетбола.

Ранее немецкий бывший баскетболист Дирк Новицки объяснил, за счёт чего «Даллас» победил «Майами» в финале НБА — 2011.

Материалы по теме
Новицки объяснил, за счёт чего «Даллас» победил «Майами» в финале НБА — 2011
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android