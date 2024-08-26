Игрок НБА Кайл Кузма выразил своё отношение к четырёхочковым броскам в баскетболе

Тяжёлый форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма положительно высказался насчёт введения четырёхочковых бросков в баскетбол.

«Хороший ли шаг вводить четырёхочковые броски? Да, 100%. Думаю, это хорошо для игры», — приводит слова Кузмы портал GMA Network.

Напомним, Филиппинская баскетбольная ассоциация стала первой в мире, внедрившей подобное правило на профессиональном уровне. А несколько дней назад в рамках этой организации был реализован первый четырёхочковый бросок.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кайл принял участие в 70 встречах. В среднем за игру Кузма набирал 22,2 очка, делал 6,6 подбора, а также отдавал 4,2 передачи.

Ранее Виталий Фридзон объяснил, почему четырёхочковые броски не нужны баскетболу.