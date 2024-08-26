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Каково ваше мнение о баскетбольном турнире «Кубок Дружбы»?

Каково ваше мнение о баскетбольном турнире «Кубок Дружбы»?
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С 21 по 25 августа в Перми проходил международный турнир «Кубок дружбы — 2024», в рамках которого приняли участие сборные Колумбии, Венесуэлы, России, а также баскетбольный клуб «Парма».

Турнир отметился разгромным поражением сборной Колумбии в матче с «Пармой» (53:155). Данный результат сподвигнул руководство чемпионата задуматься над изменением формата проведения игр.

Также турнир запомнился зрителям тем, что федерация баскетбола Колумбии объявила, что её сборная не принимает участия в играх, хотя позднее выяснилось обратное.

В финальном матче «Парма» уступила сборной России со счётом 80:87 (20:28, 25:15, 23:19, 12:25). Таким образом, сборная России стала обладателем Кубка Дружбы.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: каково ваше мнение о баскетбольном турнире «Кубок Дружбы»?

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.

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