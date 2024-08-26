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«Россия стала жертвой обмана». L'Equipe — о сборной Колумбии на Кубке Дружбы

«Россия стала жертвой обмана». L'Equipe — о сборной Колумбии на Кубке Дружбы
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Авторитетное французское издание L'Equipe отреагировало на скандал со сборной Колумбии по баскетболу, принимавшей участие в Кубке Дружбы — 2024, проходившем в этом августе в Перми. Заголовок статьи гласит: «Ложная сборная, неправдоподобный результат. Россия стала жертвой обмана».

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21 августа 2024, среда. 14:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
155 : 53
Колумбия
Парма: Руженцев, Ильницкий, Хэмм, Халтурин, Морозов, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Михеев, Егоров, Захаров
Колумбия:

«В первой встрече колумбийцев с игроками из Перми последние одержали победу с аномально редким счётом — 155:53. Достаточно задуматься об уровне сборной Колумбии, занимающей 58-е место в рейтинге ФИБА. Через несколько часов после матча выяснилось, что выставленная на этот турнир сборная Колумбии не имеет ничего общего с настоящей сборной.

За обманом стоит 25-летний студент, родившийся Колумбии и переехавший в Казань изучать архитектуру в университете. Адрес электронной почты, используемый так называемой Колумбийской федерацией, предположительно принадлежит этому студенту, Кристиану Давиду Москере Дюрану, который сам участвовал в матчах.

Путём переговоров с российским руководством ему удалось добиться оплаты билетов для поездки всей колумбийской команды в Пермь, а также бронирования проживания в четырёхзвездочном отеле», — сказано в статье L'Equipe.

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