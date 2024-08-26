Журналист Los Angeles Times: Леброн тащил США. Теперь Пелинке придётся тащить Леброна

Журналист Los Angeles Times Уильям Плашке рассказал о текущем положении клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» в лиге.

«Леброн тащил сборную США. Теперь Пелинке (Роб Пелинка — генменеджер «Лейкерс». — Прим. «Чемпионата») придётся тащить Леброна. Это будет непросто, поскольку команды не стремятся обмениваться игроками с «Лейкерс», и, похоже, никто не хочет играть за них.

Например, как Клэй Томпсон может отказаться от более высокой зарплаты и возможности вернуться домой, чтобы подписать контракт с «Даллас Маверикс»? Потому что он не верит в шансы «Лейкерс» на победу.

Честно говоря, мало кто верит в это. В предсезонных опросах их ставят почти на дно Западной конференции и не видят в них даже претендентов на участие в турнире за выход в плей-офф.

И, конечно, все эксперты, прогнозирующие сезон, будут ссылаться на блестящую игру Леброна на Олимпиаде и придут к такому же выводу. Как жаль. Какая потеря. Что же делают «Лейкерс?» — сказано в статье Los Angeles Times.