Клуб «Динамо» Владивосток сыграет в предсезонном турнире в Китае. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Сегодня БК «Динамо» (Приморский край) в рамках подготовки к новому сезону отправится в Чунцин (КНР), где примет участие в международном турнире по баскетболу, который объединит команды из трёх стран — России, Китая и Хорватии. Соревнования пройдут на паркете «Юйбэй Центра» с 29 по 31 августа», — сказано в пресс-релизе.

Первый матч с участием «Динамо» Владивосток состоится 29 августа в 10:30 мск с командой «Чжэцзян Голден Буллз». 30 августа бело-голубые проведут встречу с «Вриедноснице Осиек» также в 10:30, а 31 августа — с действующими чемпионами КБA (Китайская баскетбольная ассоциация) «Ляонин Леопардс» в 14:30.