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Главный тренер сборной Венесуэлы Гарсия: мечтаем вернуться в Россию снова

Главный тренер сборной Венесуэлы Гарсия: мечтаем вернуться в Россию снова
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Главный тренер мужской сборной Венесуэлы Альберто Гарсия оценил организацию Кубка Дружбы, который прошёл в Перми.

«Я очень рад, что мы приехали сюда. Сам лично и моя команда тоже. Это был потрясающий опыт. Мы мечтаем вернуться и на второй подобный турнир», — сказал Гарсия в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Сборная Венесуэлы сыграл в России четыре матча. Команда Гарсии победила сборную Колумбии и «Парму-М», но дважды уступила российской национальной команде.

Победителем турнира стала сборная России, которая в решающем матче обыграла «Парму». Форвард российской команды Александр Чадов был признан самым ценным игроком турнира. В частности, лучшим разыгрывающим стал игрок сборной Венесуэлы Корво Андрес Игнасио Марреро.

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