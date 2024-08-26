Тренер сборной Венесуэлы Гарсия: Россия играет на уровне топ-10 рейтинга ФИБА

Главный тренер мужской сборной Венесуэлы Альберто Гарсия высоко оценил уровень национальной команды России.

«Россия играет на уровне топ-10 лучших национальных команд рейтинга ФИБА. У вас хорошая преемственность поколений. Российский баскетбол славится своей сильной национальной лигой.

Высокий уровень, отличные команды, а игроки очень много трудятся. Мы в Венесуэле тоже стараемся развивать нашу лигу, потому что это поможет нам построить отличную сборную», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Сборная Венесуэлы сыграла в России четыре матча в рамках Кубка Дружбы. Команда Гарсии победила сборную Колумбии и «Парму-М», но дважды уступила российской национальной команде.

Победителем турнира стала сборная России, которая в решающем матче обыграла «Парму». Форвард российской команды Александр Чадов был признан самым ценным игроком турнира. В частности, лучшим разыгрывающим стал игрок сборной Венесуэлы Корво Андрес Игнасио Марреро.