Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер сборной Венесуэлы Гарсия: Россия играет на уровне топ-10 рейтинга ФИБА

Тренер сборной Венесуэлы Гарсия: Россия играет на уровне топ-10 рейтинга ФИБА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мужской сборной Венесуэлы Альберто Гарсия высоко оценил уровень национальной команды России.

«Россия играет на уровне топ-10 лучших национальных команд рейтинга ФИБА. У вас хорошая преемственность поколений. Российский баскетбол славится своей сильной национальной лигой.

Высокий уровень, отличные команды, а игроки очень много трудятся. Мы в Венесуэле тоже стараемся развивать нашу лигу, потому что это поможет нам построить отличную сборную», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Сборная Венесуэлы сыграла в России четыре матча в рамках Кубка Дружбы. Команда Гарсии победила сборную Колумбии и «Парму-М», но дважды уступила российской национальной команде.

Победителем турнира стала сборная России, которая в решающем матче обыграла «Парму». Форвард российской команды Александр Чадов был признан самым ценным игроком турнира. В частности, лучшим разыгрывающим стал игрок сборной Венесуэлы Корво Андрес Игнасио Марреро.

Сейчас читают:
Фиаско или не всё потеряно? Каким получился международный турнир по баскетболу в России
Фиаско или не всё потеряно? Каким получился международный турнир по баскетболу в России
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android