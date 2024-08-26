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Зоран Лукич сделал категоричное заявление о скандальной ситуации со сборной Колумбии

Зоран Лукич сделал категоричное заявление о скандальной ситуации со сборной Колумбии
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Главный тренер сборной России Зоран Лукич ответил на вопрос по поводу резонансной ситуации с национальной командой Колумбии на завершившемся турнире «Кубок Дружбы», который проходил в Перми с 21 по 25 августа. Колумбийцы приехали на соревнования не основным составом и разгромно проиграли «Парме» в первом же матче. После этого пресс-служба Российской федерации баскетбола сообщила об отмене матча Колумбии и России. Вместо этого россияне сыграли со сборной Венесуэлы. По мнению Лукича, в будущем подобная ситуация не повторится.

«Нет, конечно, мы ожидали с Колумбией одну из качественных игр, но всё равно вторая игра с «Пармой» нам тоже очень помогла. Для меня тут нет никакого разочарования. Просто произошёл форс-мажор, такого больше не будет, и всё. Федерация объяснения по этому поводу дала. Ситуация была выше наших сил, и делать было нечего», — приводит слова Лукича «Матч ТВ».

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