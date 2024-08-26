«Лучше каждый день — Коби научил». Рэпер L'One посвятил трек легенде «Лейкерс» Брайанту

Российский рэп-исполнитель Леван Горозия, также известный под псевдонимом L’One, посвятил трек прославленному игроку Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанту. Видеоклип он разместил на своём канале в YouTube.

Видео можно посмотреть на канале «L’ONE / Леван Горозия» в YouTube.

Брайант всю карьеру (1996–2016) выступал за команду «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с «озёрниками» Коби пять раз становился чемпионом НБА. 18 раз легендарный спортсмен принимал участие в Матче всех звёзд североамериканской лиги. Кроме того, Брайант дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. Именитый игрок погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Фаны «Лейкерс» избили парня за грубое оскорбление Коби Брайанта: