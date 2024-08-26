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МБА-МАИ завершила выездное турне в Китае, одержав победы во всех матчах

МБА-МАИ завершила выездное турне в Китае, одержав победы во всех матчах
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Баскетбольный клуб МБА-МАИ одержал победы во всех трёх матчах с клубом «Гуанчжоу Лунг Лайонс», который выступает в Китайской баскетбольной ассоциации. Московский клуб отправлялся в КНР в рамках выездного турне.

В первой игре МБА-МАИ одержала победу со счётом 86:58, во втором матче московская команда одолела соперников со счётом 104:61. В третьем противостоянии победа также осталась за москвичами — 80:46.

Матчи проходили в разных городских округах провинции Гуандун. 22 августа команды играли в Шаогуане, 24 августа — в городе Цзянмыне, а 26 августа — в Чжаоцине.

Напомним, в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ МБА-МАИ не смогла пробиться в плей-офф, уступив «Самаре» на стадии плей-ин (77:85).

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