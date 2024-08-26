Владимир Гомельский назвал пять лучших легионеров НБА всех времён

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу пяти лучших легионеров Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) всех времён.

«Тони Паркер, Ману Джинобили, Тони Кукоч, Дирк Новицки, Яо Мин (или Хаким Оладжьювон)», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Француз Паркер и аргентинец Джинобили являются четырёхкратными чемпионами НБА. Тони в 2007 году был признан самым ценным игроком финала. Кукоч трижды выигрывал титул в Национальной баскетбольной ассоциации, а в 1996 году признавался лучшим шестым игроком.

Новицки завоевал один Кубок Ларри О'Брайена (2011). Мин за время карьеры в НБА не завоевал ни одного чемпионства, но восемь раз принимал участие в Матче всех звёзд. Оладжьювон дважды становился чемпионом НБА, а также был признан MVP лиги в 1994 году.

Лука Дончич и Дирк Новицки на матче Мировой серии МЛБ: