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«Такая красивая». Бронни Джеймс оставил комментарий под фото предполагаемой девушки

«Такая красивая». Бронни Джеймс оставил комментарий под фото предполагаемой девушки
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Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс оставил комментарий под фотографией Паркер Уитфилд, которую многие СМИ называют его девушкой.

«Такая красивая», — написал Бронни под фотографией Уитфилд на её странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Паркер Уитфилд

Бронни и Уитфилд были замечены вдвоём во время летней Олимпиады в Париже. При этом ни Джеймс, ни Паркер пока не раскрывали, состоят ли они в отношениях.

Напомним, Бронни участвовал в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года. Вся интрига второго дня строилась именно вокруг него. Молодой игрок в итоге был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером, в результате чего он будет играть в одной команде вместе с отцом.

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Предсезонная тренировка Бронни Джеймса:

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