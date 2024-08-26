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Чемпион НБА Аарон Гордон сменит игровой номер в честь погибшего брата

Чемпион НБА Аарон Гордон сменит игровой номер в честь погибшего брата
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Чемпион НБА 2023 года в составе «Денвер Наггетс» Аарон Гордон сменит игровой номер с 50-го на 32-й в память о своём брате Дрю Гордоне, который скончался в мае этого года. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист Этьенн Каталан.

Дрю погиб в автокатастрофе 31 мая в Портленде (штат Орегон). Он также был профессиональным баскетболистом. За время карьеры Дрю играл за такие клубы, как «Партизан», «Динамо Сассари», «Филадельфия Сиксерс», «Локомотив-Кубань», «Будивельник», «Автодор», «Зенит» и многие другие. Дважды принимал участие в Матчах всех звёзд Единой лиги ВТБ. Признавался самым ценным игроком месяца в Единой лиге. Дрю ушёл из жизни в возрасте 33 лет.

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