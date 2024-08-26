Леброн Джеймс играл в финалах НБА чаще, чем семь команд за последние 30 лет

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс за время карьеры принимал участие в 10 финальных сериях Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Примечательно, что если взять последние 30 лет, то Леброн появлялся в финалах чаще, чем многие команды НБА.

Так, за последние 30 лет «Лос-Анджелес» выходил в финальную серию НБА восемь раз, «Майами Хит» – семь раз, «Голден Стэйт Уорриорз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Кливленд Кавальерс» – по шесть раз, «Бостон Селтикс» – четыре раза, «Чикаго Буллз» – три.

Напомним, Леброн является четырёхкратным чемпионом НБА. Первые два титула Джеймс завоевал с «Майами Хит» и ещё по одному – с «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелесом».

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