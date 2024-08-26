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Сына чемпиона НБА сбила машина

Сына чемпиона НБА сбила машина
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Экс-игрок НБА, чемпион 2017 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Мэтт Барнс рассказал, что его сына сбила машина.

«У моего паренька была тяжёлая неделя. В среду во время пробежки его сбила машина. В пятницу у него сильно разболелся живот, хотя он попытался участвовать в матче Mamba Invitational. Но не мог уснуть всю ночь в пятницу, и вчера наконец решил рассказать всё маме и мне. Я отвёз его в отделение неотложной помощи, где ему пришлось делать экстренную операцию на аппендиксе. Врач сказал, что это был самый большой аппендикс, который он когда-либо видел из тех, что не разорвался. Спасибо за заботу о моём парне», — написал Барнс на своей странице в социальных сетях.

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