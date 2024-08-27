Владислав Емченко объяснил, в чём заключается важность сборов для национальной команды

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко высказался о выступлении за сборную России под руководством сербского специалиста Зорана Лукича.

«Сборы — это действительно важно. Конечно, можно ждать, когда начнутся официальные игры. Но я думаю, что эти сборы направлены на то, чтобы мы были полностью готовы к официальным играм. В сборной каждому хочется защищать цвета своей страны.

Это совсем другие эмоции и атмосфера в команде, особенно когда много молодых ребят. Я лично испытываю положительные эмоции и очень рад, что есть возможность организовывать такие турниры, как Кубок Дружбы, и играть с другими сборными. Это круто», — сказал Емченко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

С 21 по 25 августа в Перми прошёл Кубок Дружбы. Сборная России стала лучшей командой турнира, одержав победы во всех встречах.

Читайте интервью с защитником «Локомотива» и сборной России Владиславом Емченко на «Чемпионате».