«Он создал этот клуб». Емченко оценил назначение президента Ведищева тренером «Локо»

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко оценил назначение президента команды Андрея Ведищева на пост главного тренера команды.

«Удивился, это было неожиданно, но мне понравились слова Андрея Владимировича. Он создал этот клуб, вырастил нас молодых, вложил душу. Конечно, это для него новый шаг — быть тренером.

Но почему бы и нет? У него есть понимание игры, он сам был успешным баскетболистом. У него точно есть своё видение и понимание. Наше дело — играть. Мы встретимся и поймём, что он хочет видеть от меня и команды.

Я всегда буду выкладываться на 100%, биться в нападении и защите, делать всё для победы команды», — сказал Емченко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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