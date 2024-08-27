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Владислав Емченко обозначил главную цель на предстоящий сезон Единой лиги

Владислав Емченко обозначил главную цель на предстоящий сезон Единой лиги
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Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко ответил на вопрос о целях на предстоящий сезон.

«Самая главная цель — поднять кубок лиги ВТБ над головой и завоевать золотую медаль. Это основная цель. Матч звёзд я тоже внёс в свой список. Буду делать всё для победы команды.

Если нужно будет забивать по 30 очков, делать 10 передач, 10 подборов — я только за. Пригласят на Матч всех звёзд — с радостью поеду», — сказал Емченко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

В прошлом сезоне «Локомотив» занял четвёртое место. Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 21 сентября. В первом матче краснодарцы на своём паркете примут красноярский «Енисей». Встреча состоится 22 сентября.

Читайте интервью с защитником «Локомотива» и сборной России Владиславом Емченко на «Чемпионате».
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