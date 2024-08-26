Рейтинг Эмбиида и ещё четырёх игроков в NBA 2K25 выше, чем у Леброна. Назван топ-10

Стал известен рейтинг 10 лучших игроков в игре NBA 2K25. Лидерами оказались центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич и тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. Рейтинг каждого из них оценили составил 97.
Следом расположились Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»). Их рейтинг составил 96. Рейтинг лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» в игре оценили на 95.
Топ-10 игроков в NBA 2K25:
1. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 97
2. Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 97
3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 97
4. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») — 96
5. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — 96
6. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 95
7. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 95
8. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 95
9. Кевин Дюрант («Финикс Санз») — 94
10. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») — 94.
Леброн Джеймс посетил концерт известной певицы Адель: