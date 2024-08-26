«Семь матчей в Сербии помогут». Арсич высказался о подготовке «Енисея» к новому сезону

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич рассказал о подготовке команды к следующему сезону Единой лиги ВТБ. Красноярский клуб отправится в Сербию, где проведёт тренировочный сбор и примет участие в ряде матчей.

«Мы отлично поработали за первые три недели. Нам удалось лучше узнать новых игроков клуба, а они, в свою очередь, познакомились с тренерским штабом и инфраструктурой. В это время мы сосредоточились на физической подготовке и немного уделили внимание тактическим и техническим аспектам. Сейчас перед нами стоит более простая задача — проводить товарищеские матчи и совершенствовать тактическую и техническую подготовку команды. Я уверен, что мы будем готовы к началу сезона. Наша цель — сформировать сплочённую команду из индивидуальных игроков, чтобы они лучше понимали друг друга, меня и мои требования. Я верю, что семь матчей в Сербии и два в Красноярске помогут нам хорошо подготовиться к сезону», — сказал Арсич на видео, опубликованном пресс-службой команды на её странице в социальных сетях.